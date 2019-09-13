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Новый военный прокурор анонсировал расследование Иловайской трагедии

13 сентября 2019, 10:04

Новый военный прокурор анонсировал расследование Иловайской трагедии

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии на Донбассе в августе 2014 года. Об этом заявил новоназначенный главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы «Право на власть» на «1+1».

«Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству», — сказал он.

Комментируя, скорое закрытие своего ведомства после принятия закона о реформе прокуратуры, Чумак сказал, что будут создана специализированная прокуратура по противодействию преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны. Этой новой специализированной прокуратуре военная прокуратура передаст уголовные производства.

11 сентября Виктор Чумак был назначен заместителем генпрокурора — главным военным прокурором.

Под Иловайском Донецкой области и в самом городе в августе 2014 года погибли по меньшей мере 366 украинских бойцов, более 450 получили ранения.

Власти Украины, стран Запада и СМИ указывают, что в конце августа 2014-го в Украину вторглись российские военные, окружив украинских бойцов под Иловайском. Украинским силам были предложены условия выхода из окружения, однако 29 августа вопреки достигнутым договоренностям колонны украинских военных были расстреляны.

Россия отрицает присутствие своих кадровых военных на востоке Украины. В Кремле продолжают утверждать, что россияне ездили туда добровольно и среди них были взявшие отпуск или уволившиеся военные.

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Виктор Чумак
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военная прокуратура
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