Рябошапка назначил главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 11 сентября назначил своим заместителем — главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной Рады 7-8 созывов. Об этом сообщается на сайте ГПУ.



Накануне президент Владимир Зеленский согласовал назначение Виктора Чумака в ГПУ, сообщила газета «Зеркало недели» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.



Издание отмечает, что Чумак «давно и близко знаком» с нынешним генпрокурором Русланом Рябошапкой.



По информации «theБабель», другим заместителем генпрокурора будет назначен бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак.



5 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько.



2 сентября Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора — главного военного прокурора.

Виктор Чумак в 1981-1992 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР. В 1992 году он вернулся в Украину и работал в Национальной академии государственной пограничной службы в Хмельницком, где некоторое время возглавлял кафедру военного права.



В 2000 году возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета в делах охраны госграницы Украины.

В 2004 году ушел с госслужбы в Международный центр перспективных исследований, а в 2010 году создал собственный аналитический центр - Украинский институт публичной политики.



В 2012 году впервые стал депутатом Верховной Рады по округу №214 в Киеве. В 2014 году переизбрался в парламент по этому же округу.



На президентских выборах 2019 года возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.