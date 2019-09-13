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Зеленский сообщил о подготовке списка удерживаемых для следующего обмена с Россией

13 сентября 2019, 10:22

Зеленский сообщил о подготовке списка удерживаемых для следующего обмена с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки для следующего этапа обмена удерживаемых лиц с Россией.

«Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», — сказал во время выступления на форуме YES в Киеве.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.

12 сентября президент Зеленский отметил, что в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске стороны обсуждают этапы и сроки освобождения украинцев, удерживаемых на оккупированном Донбассе.

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