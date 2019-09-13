Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе

Местные выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



На брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 13 сентября, отвечая на вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский сказал: «Да. А что, может быть по-другому?».

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Президент Украины указал, что это сложные темы, и речь идет не об одном вопросе.



«Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях», - пояснил он.



Зеленский подчеркнул, что Донбасс - это Украина, и там должны быть местные выборы, но по украинскому законодательству.

«Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать», - сказал он.

13 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что украинские власти хотят провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, в том числе и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.