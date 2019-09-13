Глава МИД Украины: Для встречи «нормандской» четверки подбирают новое время

Время встречи лидеров стран «нормандской четверки» еще определяется, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» 13 сентября.



«Такая встреча (лидеров стран "нормандской четверки", - ред.) планировалась в ближайшее время и три стороны (Германия, Франция, Украина, - ред.) в принципе были готовы к этой встречи. Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы… 16 числа (сентября, - ред.) я не думаю, что это большая тайна. Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи», - сказал Пристайко.



Ранее посол Франции и Украине Этьен де Понсен заявил журналистам, что глава страны Эммануэль Макрон активно работает, чтобы встреча лидеров «нормандского формата» состоялась в сентябре.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дата встречи лидеров стран «нормандской четверки» не определена. Однако украинская сторона настаивает на проведении этой встречи в текущем месяце. Кроме этого, он анонсировал обсуждение «формулы Штайнмаера» и всех пунктов Минских соглашений на встрече лидеров четырех государств.



Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в октябре, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.