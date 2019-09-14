Пристайко заверил, что выборов на Донбассе «под дулами автоматов» не будет

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал свое заявление о желании властей провести следующие местные выборы, в том числе, на временно неподконтрольной территории Донбасса.



«Идеальная ситуация, когда на всей нашей территории одновременно проводятся выборы в соответствии с украинским законодательством. Это то, что я сказал дословно вчера. Все эти комментарии про "под дулами автоматов" — это уже люди придумывают», - цитирует его слова «Левый берег».



По его словам, проведение выборов на оккупированной части Донбасса станет возможным только после создания условий безопасности и вывода войск.



Пристайко также добавил, что хотел бы, чтобы выборы состоялись.



Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что увольнение членов Центральной избирательной комиссии не имеет отношения к вопросу проведения местных выборов на Донбассе.