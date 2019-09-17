Ходаковский рассказал, как Пушилин и Дикий помогли ему в конфликте с Захарченко

Бывший «секретарь Совбеза ДНР» и основатель формирования боевиков «Восток» Александр Ходаковский заявил, что не является оппозицией руководству «ДНР».



«Но вопрос в том, что мы никогда не прекращали не только общаться, но и взаимодействовать с властью. <...> Поэтому я всегда резко отрицательно реагировал на попытки записать нас в оппозицию», — написал он во «ВКонтакте». Так Ходаковский отреагировал на критику в соцсетях за совместную фотографию с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



В частности, он рассказал, что Пушилин в 2016 году, возглавляя «народный совет», «остановил работу позорной депутатской комиссии», которую создали по приказу тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко «для поиска компромата» на него.



«На заседании народного совета он поднял вопрос об этом, и в противовес позиции Захарченко голосованием закрыл эту гнилую акцию», — заявил боевик.



Также он добавил, что глава «МВД ДНР» Алексей Дикий «сделал все вопреки воле Захарченко», чтобы «Восток» «сохранился и продолжил выполнять свои задачи». Ходаковский подчеркнул, что может «привести достаточно» таких примеров.



Ранее Ходаковский рассказал о несамостоятельности Пушилина.