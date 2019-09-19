СМИ: Заблокированная ботоферма активнее всего работала на Гриценко и Вакарчука

Киевская ботоферма пиар-агентства Pragmatico, которую на днях заблокировал Facebook, на парламентских выборах активнее всего работала в пользу кандидатов Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука. Об этом говорится в совместном расследовании «Слідство.Інфо» и «Громадського», в ходе которого журналист устроился «ботом» за 9 тысяч гривен в месяц.



Координация «ботов» происходила в общем чате мессенджера Telegram, куда им сбрасывали «методички». Задача оформляли в виде 5-6 ключевых тезисов и указывали площадки, где нужно оставлять комментарии. Обычно это были или персональные страницы политиков, или популярные страницы с политическими новостями. За день комментаторы могли получать до десятка различных задач с тезисами.







Отмечается, что ферма работала на разных политиков. Больше всего сообщений боты написали в интересах лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и его команды — около 24 тысяч. Они оставляли хвалебные отзывы о политике, а также атаковали его главных оппонентов. Например, боты регулярно получали указания критиковать, а иногда и подшучивать над ближайшим конкурентом Гриценко — Игорем Смешко, лидером партии «Сила и честь».



Перед выборами в Раду «боты» получили новую методичку — нужно было поддерживать Святослава Вакарчука и его партию «Голос», которую они еще недавно критиковали. За неделю работы в интересах Вакарчука «боты» успели написать почти 6 тысяч комментариев.

Также ботоферма работала в интересах мажоритарщиков, например, выдвиженца «Слуги народа» Сергея Сивохо (не прошел в Раду по округу в Донецкой области). В «методички» для Сивохо было одно отличие: все комментарии надо было оставлять на русском языке.



Кроме того, ботоферма работала и в интересах Сергея Шахова, который прошел в Раду по округу в Луганской области. К примеру, «ботам» давали указания поздравлять Шахова с религиозными праздниками под его постами в Facebook.



Ни один из перечисленных политиков, в интересах которых писали «боты», не признал, что пользовался услугами фермы. К примеру, Анатолий Гриценко назвал вопросы журналистов «дилетантскими и оскорбительными», поэтому отказался комментировать. А Святослав Вакарчук заявил, что не знает, что такое ботофермы. Он считает, что это могла быть провокация против «Голоса».



Однако журналисты узнали, что к Pragmatico имеет отношение Игорь Давидюк, родной брат политического консультанта «Голоса» Николая Давидюка, который баллотировался в парламент в непроходной части списка партии.



Стоимость услуг Pragmatico на выборах в 2019 году, говорится в расследовании, составляла 5-7 тысяч долларов за 10 тысяч комментариев, то есть один комментарий стоил около 15 гривен.



