Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Заблокированная ботоферма активнее всего работала на Гриценко и Вакарчука

19 сентября 2019, 09:14

СМИ: Заблокированная ботоферма активнее всего работала на Гриценко и Вакарчука

Киевская ботоферма пиар-агентства Pragmatico, которую на днях заблокировал Facebook, на парламентских выборах активнее всего работала в пользу кандидатов Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука. Об этом говорится в совместном расследовании «Слідство.Інфо» и «Громадського», в ходе которого журналист устроился «ботом» за 9 тысяч гривен в месяц.

Координация «ботов» происходила в общем чате мессенджера Telegram, куда им сбрасывали «методички». Задача оформляли в виде 5-6 ключевых тезисов и указывали площадки, где нужно оставлять комментарии. Обычно это были или персональные страницы политиков, или популярные страницы с политическими новостями. За день комментаторы могли получать до десятка различных задач с тезисами.



Отмечается, что ферма работала на разных политиков. Больше всего сообщений боты написали в интересах лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и его команды — около 24 тысяч. Они оставляли хвалебные отзывы о политике, а также атаковали его главных оппонентов. Например, боты регулярно получали указания критиковать, а иногда и подшучивать над ближайшим конкурентом Гриценко — Игорем Смешко, лидером партии «Сила и честь».

Перед выборами в Раду «боты» получили новую методичку — нужно было поддерживать Святослава Вакарчука и его партию «Голос», которую они еще недавно критиковали. За неделю работы в интересах Вакарчука «боты» успели написать почти 6 тысяч комментариев.

Также ботоферма работала в интересах мажоритарщиков, например, выдвиженца «Слуги народа» Сергея Сивохо (не прошел в Раду по округу в Донецкой области). В «методички» для Сивохо было одно отличие: все комментарии надо было оставлять на русском языке.

Кроме того, ботоферма работала и в интересах Сергея Шахова, который прошел в Раду по округу в Луганской области. К примеру, «ботам» давали указания поздравлять Шахова с религиозными праздниками под его постами в Facebook.

Ни один из перечисленных политиков, в интересах которых писали «боты», не признал, что пользовался услугами фермы. К примеру, Анатолий Гриценко назвал вопросы журналистов «дилетантскими и оскорбительными», поэтому отказался комментировать. А Святослав Вакарчук заявил, что не знает, что такое ботофермы. Он считает, что это могла быть провокация против «Голоса».

Однако журналисты узнали, что к Pragmatico имеет отношение Игорь Давидюк, родной брат политического консультанта «Голоса» Николая Давидюка, который баллотировался в парламент в непроходной части списка партии.

Стоимость услуг Pragmatico на выборах в 2019 году, говорится в расследовании, составляла 5-7 тысяч долларов за 10 тысяч комментариев, то есть один комментарий стоил около 15 гривен.

ТЕМЫ

Люди
Анатолий Гриценко Святослав Вакарчук Сергей Шахов Сергей Сивохо
События
Парламентские выборы 2019
Прочее
Ботоферма

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
21:53
35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»
18:28
В «ДНР» заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
17:25
В Донецке фура столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
16:22
Ходаковский рассказал, как Пушилин и Дикий помогли ему в конфликте с Захарченко
16:17
В ЛугОГА опровергли слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской на время ремонта моста
12:34
В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину
12:13
В «ДНР» объяснили повышение тарифов на ЖКХ низкими зарплатами коммунальщиков
11:44
Миссию ООН по-прежнему не пускают в тюрьмы «Л-ДНР» и Крым
все новости
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
10:18
Пенс и Зеленский обсудили встречу с Трампом на Генассамблее ООН
10:03
Красный крест отправил на неподконтрольный Донбасс 150 тонн помощи
09:14
СМИ: Заблокированная ботоферма активнее всего работала на Гриценко и Вакарчука
08:30
Минветеранов будет защищать интересы угрожавшего взорвать мост в Киеве
08:16
Силы ООС насчитали 7 обстрелов своих позиций, без потерь
23:50
«Шахтер» разгромно проиграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
22:19
У Кучмы рассказали о прогрессе по обмену удерживаемыми лицами
22:05
На матче «Шахтер» — «Мансити» арбитру помогут видеоповторы. Впервые в истории Украины
21:57
Зеленский предложил не растягивать разведение войск на Донбассе «на 300 лет»
21:06
В ОБСЕ сообщили об увеличении нарушений перемирия на Донбассе
20:21
Украинская сторона в ТКГ назвала условия выполнения «формулы Штайнмайера»
19:50
Полиция задержала мужчину, который угрожал подорвать мост в Киеве
18:45
Пристайко: Местные выборы по всей Украине – идеально, но нужны гарантии по Донецку и Луганску
все новости
ВИДЕО
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция