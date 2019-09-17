Facebook заблокировала сотни украинских страниц и групп

Компания Facebook удалила несколько сотен украинских страниц в сети, некоторые из которых имели миллионы подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о 168 учетных записях, 149 страницах и 79 группах, в том числе страницы изданий «Знай.uа» и «Politeka». В «Знай.uа» было 2,8 миллиона подписчиков, а в «Politeka» - 2,2 миллиона.



«Мы заблокировали эти страницы, группы и аккаунты на основе их поведения, а не содержания, которое они разместили. В каждом из случаев люди, которые стояли за этой деятельностью, координировали друг друга и использовали поддельные счета, чтобы ложно представить себя, и это было основанием для наших действий», - отметили в компании по итогам проверки.



Отмечается, что люди, которые этим занимались, использовали поддельные учетные записи для управления группами и страницами, некоторые из которых со временем меняли свои имена. Кроме того, для повышения вовлеченности, распространения контента и привлечения людей на внеплатформенные сайты, публикации выдавались за новостные выпуски.