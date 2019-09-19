В Киеве «заминировали» Офис президента, все мосты роддомы и ТРЦ

В Киеве правоохранители начали проверку сообщения о минировании всех мостов, родильных домов и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы, передает «Укринформ».



«РБК-Украина» отмечает, что также было сообщено о минировании Офиса президента. Правоохранители перекрывали улицы Банковую из-за проверки Офиса главы государства



Отмечается, что анонимное сообщение поступило на почту Службы безопасности Украины.

18 сентября на мосту Метро в Киеве мужчина на кабриолете заблокировал движение и начал угрожать подорвать мост. Также он совершил несколько выстрелов.



В столице была начата спецоперация по его задержанию, в которой были задействованы бойцы спецназа КОРД с бронетехникой.



Задержанным является 42-летний ветеран ООС и бывший боец Сил специальных операций Алексей Белько.