Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского исключили федерализацию Украины и «особый статус» для «Л-ДНР»

23 сентября 2019, 09:36

У Зеленского исключили федерализацию Украины и «особый статус» для «Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, а также ставит перед собой задачу прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины, подчеркнул помощник главы государства Андрей Ермак.

«Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — сказал он в интервью LB.ua, отвечая на вопрос о том, на что готов пойти президент Зеленский и его команда для прекращения войны на Донбассе.

Говоря о Минских соглашениях, Ермак подчеркнул, что в таком виде, как они были подписаны, он бы их не подписывал.

«Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию», — добавил он.

Помощник президента ожидает, что выход из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, «удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков».

Ермак указал, что «формула Штайнмайера» предполагает, что в 20:00 в день местных выборов в ОРДЛО вступает в силу закон, регулирующий особый статус этих территорий. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия наблюдателей ОБСЕ выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, этот закон вступает в силу на постоянной основе.

«Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и естественно с возможностью публичного общественного обсуждения», — пояснил он.

Ермак также заявил, что «особый статус Л-ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате, даже не обсуждается».

Помощник Зеленского также заявил, что Украина и Россия могут согласовать списки для следующего обмена удерживаемыми лицами через месяц.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Прочее
особый статус Минские соглашения формула Штайнмайера

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:21
«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу
10:36
В Горловке трое детей и один взрослый отравились газом
09:14
«ЛНР»: На шахте погиб горняк
22:23
Главные новости Донбасса за неделю
17:24
В Раде объяснили правила пересечения линии соприкосновения для граждан, которым еще нет 16 лет
14:21
В Станице Луганской началось строительство временного моста
15:51
СМИ: «Айдар» приблизил свои позиции к Горловке
14:42
На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
все новости
13:40
Зеленский призвал украинцев сообщать в НАБУ о коррупции
13:21
«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу
12:55
На Парубия открыли уголовное производство из-за событий 2 мая в Одессе
12:34
Зеленский подписал закон об импичменте
12:05
В России объявили о раскрытии убийства певца Михаила Круга
11:26
В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
11:06
У Зеленского выступили за большой договор ключевых стран для гарантии целостности Украины
10:36
В Горловке трое детей и один взрослый отравились газом
10:00
Суркис рассказал, что помнит еще 18-летнего Ахметова
09:36
У Зеленского исключили федерализацию Украины и «особый статус» для «Л-ДНР»
09:14
«ЛНР»: На шахте погиб горняк
08:53
Помощник Зеленского: Списки людей для следующего обмена могут согласовать через месяц
08:21
Украинский военный был ранен на Донбассе
22:23
Главные новости Донбасса за неделю
17:24
В Раде объяснили правила пересечения линии соприкосновения для граждан, которым еще нет 16 лет
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» с трудом обыграл «Десну»
22 сентября, 16:26
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
21 сентября, 11:32
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
20 сентября, 19:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция