Трамп допускает публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допускает вариант публикации стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке, передает «Голос Америки».



«Это была очень хорошая беседа. Надеюсь, вы ее увидите, надеюсь, вы увидите ее в скором времени», — сказал президент США. Впрочем, перед этим Трамп отметил: «Может, вы ее увидите, а может нет. В зависимости от того, что мы хотим сделать».



По информации CNN , такую возможность все же рассматривают в Белом доме. Однако против обнародования разговора выступают Госсекретарь Майк Помпео и Министр финансов Стивен Мнучин. По их мнению, это может стать опасным прецедентом и впоследствии Конгресс может потребовать от Трампа обнародовать стенограммы разговоров с другими лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.



На обнародовании расшифровки разговора двух лидеров настаивают члены Конгресса. Для публикации стенограммы разговора необходимо согласие самого Зеленского. Ожидается, что Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября в Нью-Йорке, это будет их первая встреча.



Вчера Трамп также заявил, что ожидает «большей честности» в Украине при Зеленском.

Дональда Трампа обвиняют в том, что он давил на Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал продолжение расследования против сына Джо Байдена, который намерен конкурировать с Трампом на президентских выборах 2020 года.



После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.



Трамп утверждает, что «ничего особенного» в этом разговоре сказано не было. Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Трамп не оказывал давление на Зеленского, а также предположил, что украинского президента хотят втянуть в противостояние между демократами и республиканцами.



В Конгрессе допустили начало процедуры импичмента в отношении президента США, если давление Трампа на Зеленского будет доказано.