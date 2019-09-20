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Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского

20 сентября 2019, 21:29

Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом Пристайко заявил в интервью «Громадському».

По его словам, Украину, пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

«Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США», — пояснил министр.

Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла «в теории» это сделать.

«Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны», - отметил Пристайко.

Он отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право «получать» эту информацию в США.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было давать довольно серьезные ответы», - резюмировал Пристайко.

В Конгрессе США три комитета Палаты представителей начали «масштабное расследование» о возможных попытках президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Председатели комитетов Палаты представителей иностранных дел, разведки и наблюдения обратились в Белый дом и Государственного департамента с просьбой предоставить записи, связанные с попытками «манипулировать украинской системой правосудия».

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сначала признал, а потом ответил, что просил Украины провести расследование относительно главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США 19 сентября провел первые закрытые слушания по делу о телефонного разговора Дональда Трампа с лидером иностранного государства.

 

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