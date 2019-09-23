В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.



«Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — сказал Шифф телеканалу CNN.



Он отметил, что до этого не был сторонником импичмента президента.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантреа, который до 2019 года входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.



Трамп утверждает, что «ничего особенного» в этом разговоре сказано не было. Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Трамп не оказывал давление на Зеленского, а также предположил, что украинского президента хотят втянуть в противостояние между демократами и республиканцами.