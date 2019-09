Байден потребовал опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал информацию о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Байден опубликовал заявление, в котором призвал Трампа обнародовать расшифровку разговора с украинским лидером.



«Меньшее, что должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать стенограмму телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку [действиям президента] а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгресса», — говорится в заявлении.



По словам Байдена, если сообщения в СМИ правдивы, «то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну». «Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях», — считает политик.

Неназванный американский разведчик, который работает в Белом доме, заявил, что Трамп сделал одному из иностранных глав государств «тревожное предложение». По данным The Washington Post и The New York Times, Трамп в разговоре якобы требовал продолжить расследование по делу украинской газодобывающей компании Burisma, где работал сын Джо Байдена Хантер.



В связи с этим в Конгрессе США три комитета Палаты представителей начали «масштабное расследование» о возможных попытках Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию на президентских выборах в 2020 году.



Джулиани рассказал, что просил Украину провести расследование относительно главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.



19 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел первые закрытые слушания по делу о телефонном разговоре Дональда Трампа с лидером иностранного государства. Сам Трамп заявил, что не знает, о разговоре с каким лидером идет речь.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Трамп не давил на Зеленского.