Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Байден потребовал опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

21 сентября 2019, 11:00

Байден потребовал опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал информацию о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Байден опубликовал заявление, в котором призвал Трампа обнародовать расшифровку разговора с украинским лидером.

«Меньшее, что должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать стенограмму телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку [действиям президента] а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгресса», — говорится в заявлении.

По словам Байдена, если сообщения в СМИ правдивы, «то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну». «Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях», — считает политик.

Неназванный американский разведчик, который работает в Белом доме, заявил, что Трамп сделал одному из иностранных глав государств «тревожное предложение». По данным The Washington Post и The New York Times, Трамп в разговоре якобы требовал продолжить расследование по делу украинской газодобывающей компании Burisma, где работал сын Джо Байдена Хантер.

В связи с этим в Конгрессе США три комитета Палаты представителей начали «масштабное расследование» о возможных попытках Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию на президентских выборах в 2020 году.

Джулиани рассказал, что просил Украину провести расследование относительно главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

19 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел первые закрытые слушания по делу о телефонном разговоре Дональда Трампа с лидером иностранного государства. Сам Трамп заявил, что не знает, о разговоре с каким лидером идет речь.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Джо Байден Владимир Зеленский
Места
США-Украина

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
все новости
14:21
Данилюк озвучил угрозу в денационализации Приватбанка
13:38
В Краматорске школьников начали кормить по рецептам победителя кулинарного шоу
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
12:34
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян
11:34
В Москве пытались сорвать спектакль о Донбассе и Сенцове
11:32
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
11:00
Байден потребовал опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
09:38
Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
21:55
Гонтарева в инвалидном кресле выступила у Шустера. Еще позвонили Коломойскому
21:29
Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского
20:04
Правоохранителя, который перешел на сторону «ДНР», заочно приговорили к 10 годам
19:35
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
19:04
«Минера» моста в Киеве отправили под стражу с альтернативой залога
все новости
ВИДЕО
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
21 сентября, 11:32
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
20 сентября, 19:35
«Схемы»: Ахметов — монополист коксохимической отрасли, но АМКУ этого «не заметил»
20 сентября, 08:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция