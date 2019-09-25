В штабе ООС отказались комментировать пожар в Донецке

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил оставили без ответа просьбу «Новостей Донбасса» прокомментировать масштабный пожар в Куйбышевском районе неподконтрольного украинским властям Донецка.



«Мы не комментируем информацию из соцсетей», — сказал представитель пресс-центра.



Сегодня утром в Донецке произошел крупный пожар, который сопровождается взрывами. Огонь до сих пор не потушен. Подъезды к месту инцидента перекрыты. В группировке «ДНР» причины происшествия не называют. По неподтвержденной информации, горит склад боеприпасов.



В «управлении народной милиции ДНР» утверждают, что горят «объекты гражданской инфраструктуры». Также там заявили, что по району якобы ведется обстрел, что мешает работать спасателям.



В «минздраве ДНР» заявили, что к ним пока не поступала информация о жертвах из-за пожара.