Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану

Фото: Радіо Свобода / YouTube

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула корреспондента «Радио Свобода» Сергея Андрушко, чтобы он не смог задать вопросы Владимиру Зеленскому и главе президентского Офиса Андрею Богдану. На инцидент обратил внимание корреспондент RFL Кристофер Миллер.



Он отметил, что Мендель сделала это после того, как Зеленский согласился ответить на вопросы. На видео также видно, что Андрушко тянет назад охранник президента.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Сама Мендель сегодня сказала hromadske, что не знает, о чем идет речь. «Я только что вернулась с саммита ООН, не знаю, о чем вы говорите, я никого не толкала», — заявила пресс-секретарь президента.



Журналист Сергей Андрушко хотел спросить Зеленского о том, знает ли он, что Богдан получил звание заслуженного юриста Украины в 2007 году за национализацию Никопольского завода ферросплавов, которая по факту не произошла. Расследование об этом «Радио Свобода» опубликовала вчера вечером. Также в материале шла речь о том, что в 2013 году Богдан в составе правительственной делегации летал в Санкт-Петербург, после чего премьер-министр Николай Азаров объявил об отказе подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. В разгар Евромайдана Богдан получил почетную грамоту от Кабмина Азарова.