Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула корреспондента «Радио Свобода» Сергея Андрушко, чтобы он не смог задать вопросы Владимиру Зеленскому и главе президентского Офиса Андрею Богдану. На инцидент обратил внимание корреспондент RFL Кристофер Миллер.



Он отметил, что Мендель сделала это после того, как Зеленский согласился ответить на вопросы. На видео также видно, что Андрушко тянет назад охранник президента.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe