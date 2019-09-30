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Глава Калмыкии считает провокацией митинг против бывшего «ДНРовца» Трапезникова

30 сентября 2019, 12:17

Глава Калмыкии считает провокацией митинг против бывшего «ДНРовца» Трапезникова

Глава республики Калмыкия (РФ) Бату Хасиков записал видеообращение, в котором заступился за нового главу администрации Элисты и бывшего деятеля группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Видео было опубликовано в Instagram Хасикова.

В частности, он заявил, что воскресная акция за отставку Трапезникова была провокацией. «Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать», — сказал глава Калмыкии.

Хасиков уверяет, что приглашение Трапезникова в Элисту было его личным решением, поскольку он считает важным полученный им в «ДНР» опыт управления. «Дмитрий имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса. По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», — заявил глава Калмыкии.

По информации РБК, кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник президента России Владислав Сурков, который «давно дружит» с главой Калмыкии.

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29 сентября в столице Калмыкии Элисте состоялся митинг, участники которого выступили против назначения Дмитрия Трапезникова главой городской администрации. По информации СМИ, на митинге было несколько сотен человек. 

Трапезников возглавил администрацию Элисты 26 сентября. Это назначение вызвало недовольство у некоторых горожан.

27 сентября в горсобрание было направлено обращение, авторы которого назвали назначение Трапезникова «полным неуважением к жителям Элисты». На сайте Change.org также появилась петиция с аналогичным обращением, которое подписали более 2,3 тысяч человек.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Трапезников Бату Хасиков
Организации
ДНР
Места
Калмыкия Элиста

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