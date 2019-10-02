В «Слуге народа» считают, что писать закон об «особом статусе» Донбасса пока рано

Начинать сейчас подготовку нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до проведения саммита лидеров «нормандской четверки» преждевременно. Об этом заявил народный депутат от президентской фракции «Слуга народа», глава комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.



«Начинать работу над этим законопроектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы что-либо наработать, даже если наши солдаты будут гибнуть. Нет. Сначала должны быть достигнуты условия по безопасности, дальше должен состояться саммит в "нормандском формате", где должны быть достигнуты какие-то договоренности. Затем мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения международного и украинского права», — сказал он журналистам в кулуарах парламента.



Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также отметил, что не готов пока говорить о подготовке законопроекта об «особом статусе» Донбасса. «Когда придет время, мы за него [законопроект] возьмемся», — заявил он.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



Теперь украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера», сообщил президент Владимир Зеленский.