Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►

Журналисты «Новостей Донбасса» побывали у разрушенного моста в Станице Луганской, где продолжается его восстановление. О своих ожиданиях рассказали жители временно неподконтрольной территории, которые вынуждены пересекать линию соприкосновения в экстремальных условиях. Также о ходе ремонта рассказал глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.





2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство обходной переправы завершится к 11 октября, а основного моста — к 27 ноября.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.