СМИ: У Зеленского хотят закончить войну на Донбассе за год. Надеются на местные выборы

В команде президента Владимира Зеленского поставили для себя «внутренний дедлайн» — закончить конфликт на Донбассе за год. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента.



В связи с этим в Офисе президента возлагают огромные надежды на саммит лидеров «Нормандской четверки», отмечает издание. У Зеленского надеются, что эта встреча состоится уже в октябре.



«На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или придется строить по линии соприкосновения стену. И это не метафора», — пишет УП.



Ключевым этапом в мирном урегулировании ситуации в ОРДЛО являются местные выборы, проведение которых предполагает согласованная Украиной «формула Штайнмайера». Украинские власти хотели бы синхронизировать донбасское голосование с местными выборами по всей стране в 2020 году. Согласно Конституции, очередные местные выборы должны состояться в октябре следующего года.



Издание отмечает, что такая динамика может не удовлетворить все стороны, включая Россию и сепаратистов. Непонятно, кто будет руководить ОРДЛО еще почти год и на каких основаниях.



«На такие вопросы в окружении Зеленского возникла одна довольно смелая и в чем авантюрная ответ — провести синхронные очередные местные выборы раньше. Единственная преграда для этого — Конституция Украины с ее "последним воскресеньем октября"», — пишет УП.



Источники издание в Офисе президента и его партии «Слуга народа» подтвердили информацию о двух главных сценариях, которые рассматриваются на Банковой — очередные выборы осенью или изменение Конституции и выборы на грани весны и лета.



Как пишет УП, этот вопрос разделил монолитную команду президента Зеленского.



С одной стороны — глава Офиса президента Андрей Богдан, который был драйвером двух предыдущих избирательных кампаний, идеологом роспуска Рады и быстрого «захвата власти», скептически отнесся к возможности изменения Конституции и выборам весной.



Однако его первый заместитель Сергей Трофимов, который отвечает за региональную политику в ОП, совместно с министерством развития громад и территорий и профильным комитетом Верховной Рады сейчас прорабатывают оба варианта развития событий.



Издание подчеркивает, что эти изменения Основного закона станут нужными лишь при успешном итоге встречи в «нормандском формате».