На акции «против капитуляции» в Киеве было 10 тысяч человек

На митинг «против капитуляции» на Майдан Независимости в Киеве пришли около 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Правонарушений не зафиксировано, добавили в ведомстве.



После окончания акции часть протестующих выстроилась в колонну и пошла под Офис президента Владимира Зеленского на улице Банковой. Интернет-трансляцию ведет канал «НАШ» .

Участники собрались на площади под зданием, призывая Зеленского выйти. Также скандировались оскорбления в его адрес. Был ли президент на рабочем месте в воскресенье, неизвестно. Примерно через 20 минут протестующие начали покидать Банковую. Теперь они направились к Верховной Раде.



Сегодня в Киеве и ряде других городов состоялись митинги «Против капитуляции». Протесты начались после согласования украинской стороной на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера» 1 октября.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что теперь до конца года украинский парламент должен прописать и принять новый закон об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».



Обращаясь к протестующим, Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



По словам Зеленского, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия Франция).



Согласование «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом являются условиями проведения «нормандского» саммита.



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