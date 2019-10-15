Глава МИД Украины назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Украине придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает телеканал «112 Украина».



Он напомнил, что «формула Штайнмайера» была придумана не при президентстве Владимира Зеленского, а нынешняя власть «просто выполняет то, на что Украина уже согласилась».



«Это ["формула Штайнмайера"] болезненный компромисс. Мы знаем и слышим каждое слово против этого. Но вместе с этим мы надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем оно уже есть», — добавил министр.



По его словам, для того чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей, «надо просто быть честными перед собой и перед своим народом».



«Если мы о чем-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена — мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все — перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным», — резюмировал глава МИД Украины.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Президент Владимир Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



По словам Зеленского, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».