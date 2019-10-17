Глава ДонОГА рассказал, как пройдет разведение войск на Донетчине

В Донецкой области разведение сил на данный момент запланировано только у Петровского. Об этом заявил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



В частности, он опроверг, что разведение войск планируется у Мариуполя.



Кириленко назвал разведение у Петровского необходимым шагом для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).



Глава ДонОГА напомнил, что, по условиям разведения, Вооруженные силы Украины и боевики должны зеркально отойти на 1 километр. «Я лично там был, поэтому разведение конкретно у [подконтрольного боевикам] Петровского, дальше там населенный пункт [под контролем Украины] Богдановка. Если режим тишины будет нарушен, то зеркально идет возвращения на свои позиции», — рассказал Кириленко во время брифинга в Славянске.



Он добавил, что общался с командованием операции Объединенных сил, которое его заверило, что позиция ВСУ после разведения останется выгодной.



Кириленко также напомнил, что режим прекращения огня или его нарушение на участке разведения фиксирует СЦКК и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.



16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. Он отметил, что у Золотого и Петровского «уже два дня тишина».