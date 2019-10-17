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Глава ДонОГА рассказал, как пройдет разведение войск на Донетчине

17 октября 2019, 14:50

Глава ДонОГА рассказал, как пройдет разведение войск на Донетчине

В Донецкой области разведение сил на данный момент запланировано только у Петровского. Об этом заявил глава областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

В частности, он опроверг, что разведение войск планируется у Мариуполя.

Кириленко назвал разведение  у Петровского необходимым шагом для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

Глава ДонОГА напомнил, что, по условиям разведения, Вооруженные силы Украины и боевики должны зеркально отойти на 1 километр. «Я лично там был, поэтому разведение конкретно у [подконтрольного боевикам] Петровского, дальше там населенный пункт [под контролем Украины] Богдановка. Если режим тишины будет нарушен, то зеркально идет возвращения на свои позиции», — рассказал Кириленко во время брифинга в Славянске. 

Он добавил, что общался с командованием операции Объединенных сил, которое его заверило, что позиция ВСУ после разведения останется выгодной.

Кириленко также напомнил, что режим прекращения огня или его нарушение на участке разведения фиксирует СЦКК и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

16 октября президент Владимир Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. Он отметил, что у Золотого и Петровского «уже два дня тишина».

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