Зеленский надеется, что Путин хочет мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин тоже хочет наступления мира на Донбассе. Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.



На вопрос журналистки, не использует ли Путин неудавшуюся попытку разведения сил в Золотом и Петровском как повод отказаться от встречи в «нормандском формате», Зеленский сказал, что не знает.



«Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать украинцев. Думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Мы ждем именно этого», — добавил президент Украины.



Также Зеленский сказал, что условие семидневного режима прекращения огня на участках разведения у Золотого и Петровского «не является новостью для Украины». Он отметил, что недельный «режим тишины» должна зафиксировать миссия ОБСЕ. «На сегодняшний день знаю, что у нас уже два дня тишина. Будем верить и ждать, что будет семь дней тишины и тогда мы сможем говорить об отведении [войск]», — добавил президент.



Зеленский подчеркнул, что к отводу войск должна быть готова не только украинская сторона.

15 октября Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



На предыдущем заседании, 1 октября, стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался.