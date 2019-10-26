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Зеленский назначил нового главу Луганской области

26 октября 2019, 15:11

Зеленский назначил нового главу Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий указ от 25 октября был обнародован сегодня на сайте главы государства.

Предыдущим указом Зеленский уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен им в июле.

20 октября Кабинет министров согласовал освобождение от должности главы ЛугОГА Виталия Комарницкого и назначение кандидатуры Сергея Гайдая.

Этому предшествовало отключение воды 100 тысячам жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов. Гайдай заявлял, что причиной отключения воды населению Лисичанска стало неправильное начисление тарифов, которые составляли половину от реальной стоимости услуг.

Сергей Гайдай родом из Северодонецка. С 2015 года — депутат в Мукачевском районном совете в Закарпатскаой бласти, с сентября 2015 по ноябрь 2018 года — глава Мукачевской райгосадминистрации.

ТЕМЫ

Люди
Сергей Гайдай Владимир Зеленский Виталий Комарницкий
Организации
ЛугОГА

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