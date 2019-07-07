Зеленский представил нового главу Луганской области

В воскресенье, 7 июля, президент Владимир Зеленский представил нового председателя Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого, одобренного ранее Кабинетом министров на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Во время рабочей поездки в Луганскую область Зеленский вручил Комарницкому служебное удостоверение главы Луганской ОГА.



«Для нашей страны важный приоритет — прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президентом Европейского Совета — прим.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас приветствую. На вас у нас большая надежда», — заявил Зеленский.

Виталий Комарницкий — ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.



26 декабря 2014 года на сайте «МВД ЛНР» появился материал о Комарницком. В нем утверждалось, что ректор в период боевых действий «позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики», но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, «под прикрытием представителей МВД Украины просочился» в Северодонецк. Издание «theБабель» писало, что младший сын Комарницкого может быть гражданином России.



Комарницкий рассказал об отношении к группировке «ЛНР», сыне в России и причастности к Партии регионов.



5 июля Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Родители и брат Кириленко проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.