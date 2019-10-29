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Штаб ООС зафиксировал 16 нарушений «режима тишины», без потерь

29 октября 2019, 08:11

Штаб ООС зафиксировал 16 нарушений «режима тишины», без потерь

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

По информации штаба, огонь открывали у Невельского, Гнутово, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Золотого-4 ,Луганского, Попасной, Травневого.

Подчеркивается, что с начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинского военного у Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в штабе отметили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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