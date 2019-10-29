Посол ОБСЕ не стал называть конкретную дату отвода войск в Петровском

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик отказался комментировать согласование даты разведения сил в Петровском. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском», — сказал Сайдик журналистам в Минске.



На уточняющий вопрос о конкретной дате разведения в Петровском спецпредставитель заявил: «Не могу сказать».



Вместе с тем, комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что разведение сил в Золотом во вторник идет по плану: «Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану».



Также спецпредставитель ОБСЕ отметил прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской. По его словам, стороны нацелены до начала декабря закончить ремонт этого моста.

Поселок Золотое в Луганской области наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области — два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе.



Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



Украинская сторона в ТКГ отметила, что разведение в Петровском станет возможным после семидневного режима прекражения огня.



Замкомандующего штаба ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что разведение у Петровского может начаться 4-5 ноября при «режиме тишины».