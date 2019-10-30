Зеленский рассказал, что ему не нравится в инфополе о Донбассе и Крыме

Президент Владимир Зеленский во время Форума Единства в Мариуполе заявил о приоритетности информационной и гуманитарной политики по отношению к Донбассу и Крыму.



По словам Зеленского, любые позитивные изменения в стране не будут иметь значения, если украинцы об этом не будут проинформированы.



Президент полагает, что действенная гуманитарная политика — это задача, прежде всего, государства, в то время, как информационная политика «является нашим совместным вызовом и нашей совместной ответственностью — власти, СМИ и каждого пользователя социальных сетей».



«Сегодня Крым вообще отсутствует в крупных медиа, он исчез с информационной повестки СМИ. А упоминание о людях на подконтрольных территориях Донбасса так или иначе связаны только с войной, что ставит на этом негативное клеймо», — отметил Зеленский.



Президент заявил, что «наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым «ДНР» и «ЛНР», всех без исключения называют «сепарами». «А в официальной риторике уже нормой стало говорить «жители временно оккупированных территорий». И все меньше упоминая «жители Крыма и Донбасса», все меньше и меньше говорим «граждане Украины», — добавил он.



Глава государства подчеркнул, что «ни мы, ни они» не должны забывать о том, что на оккупированных территориях живут граждане Украины.



«Сегодня наше информационное поле "заминировано". Кроме фейков и манипуляций встречается гнев, агрессия, риторика, иногда преисполненная ненависти», — считает Зеленский. Он убежден, что украинскому обществу необходимо «глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно, рассудительно, без лишних эмоций и лозунгов».



Кроме того, Зеленский убежден, что в Украине должна появиться государственная стратегия реинтеграции аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Также президент назвал три этапа возвращения Донбасса. Зеленский считает, что в Украине нужно выработать консенсус в вопросе возвращения Донбасса и Крыма



