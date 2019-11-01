ОБСЕ снова услышала стрельбу на участке разведения у Петровского

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского 29 октября. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда СММ слышала 2 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского). Находясь приблизительно в 2 км к северу от Петровского, патруль Миссии слышал 2 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 1–2 км к юго-юго-востоку и 3 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии около 2– 6 км в западном направлении (все, по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края)», - говорится в отчете.



30 октября за пределами участка разведения в районе Петровского наблюдатели впервые заметили 9 предупредительных знаков о минной опасности.

В предыдущем отчете СММ ОБСЕ также сообщала о нарушении «режима тишины» 29 октября на участке разведения у Петровского.



Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после заседания комиссии Украина – НАТО заявил, что разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 4 ноября. В группировке «ДНР», в свою очередь, заявили о готовности к разведению у Петровского.