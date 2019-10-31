ОБСЕ рассказала о нарушении «режима тишины» на участке разведения у Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Уточняется, что 29 октября, патрулируя примерно в 2 километрах к северу от Петровского, команда СММ слышала выстрелы и очереди из стрелкового оружия ориентировочно в 2–4 км к югозападу, которые по их оценке, были в пределах участка разведения.



Находясь в этом месте и примерно в 2 километрах к северо-востоку от Богдановки (подконтрольный Украине поселок) наблюдатели слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения. Все они, по оценке, были вне участка разведения сил, но в пределах 5 км от его края.

29 октября на заседании Трехсторонней контактной группе обсуждалось разведение войск у Петровского, однако точная дата объявлена не была. Предполагается, что разведение начнется после семидневного «режима тишины» на этом участке.