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ОБСЕ рассказала о нарушении «режима тишины» на участке разведения у Петровского

31 октября 2019, 10:50

ОБСЕ рассказала о нарушении «режима тишины» на участке разведения у Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете миссии.

Уточняется, что 29 октября, патрулируя примерно в 2 километрах к северу от Петровского, команда СММ слышала выстрелы и очереди из стрелкового оружия ориентировочно в 2–4 км к югозападу, которые по их оценке, были в пределах участка разведения.

Находясь в этом месте и примерно в 2 километрах к северо-востоку от Богдановки (подконтрольный Украине поселок) наблюдатели слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения. Все они, по оценке, были вне участка разведения сил, но в пределах 5 км от его края.

29 октября на заседании Трехсторонней контактной группе обсуждалось разведение войск у Петровского, однако точная дата объявлена не была. Предполагается, что разведение начнется после семидневного «режима тишины» на этом участке.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Петровское
Прочее
Разведение сторон

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