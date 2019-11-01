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Бывший боевик Цемах: Во время допроса мне предлагали домик в Голландии

01 ноября 2019, 20:01

Бывший боевик Цемах: Во время допроса мне предлагали домик в Голландии

Подозреваемый и свидетель по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом, экс-боевик Владимир Цемах рассказал о том, как проводили его допрос европейские и украинские следователи. В интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе украинского офиса «РИА Новости» Цемах заявил, что первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй - представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов.

Нидерландского следователя звали Ара Хатарян, а австралийского - Сергей. По словам Цемаха, в случае дачи свидетельских показаний они предлагали ему «гражданство и домик в Голландии» в рамках программы защиты свидетелей.

«Я торговаться не стал», - сказал он.

Во время интервью Вышинский почти не задавал вопросов Цемаху касательно крушения «Боинга».

Вышинский лишь спросил у Цемаха, что он знал про сбитый «Боинг», на что его собеседник ответил: «Что населению было известно, то и мне. Я узнал или вечером, или на следующий день утром, что произошло».

Собеседники общались о политических взглядах Цемаха, его мотивах участия в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.

Среди переданных России удерживаемых был Владимир Цемах, который в 2014 году командовал ПВО группировки «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг».

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.

7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.

Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи. 

ТЕМЫ

Люди
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Прочее
МН17

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