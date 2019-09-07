Цемах был допрошен перед обменом с Россией

Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший начальник ПВО при группировке «ДНР» Владимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского «Боинга», был допрошен перед отправкой в Россию.
«Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен», — сказал он в аэропорту «Борисполь» после встречи освобожденных укаринцев.
Продолжение: В Нидерландах подтвердили, что допросили Цемаха перед обменом
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал «Интерфакс-Украина», что отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией.
«Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17», — подчеркнул он.
Еще одним обязательным условием обмена было предоставление прямого авиакоридора из Москвы в Киев, добавил глава СБУ.
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В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного экс-командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха.
Цемаха обвиняют в создании террористической организации. Также он является свидетелем в деле о крушении «Боинга» рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.
5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.
Украина согласилась с требованием России внести Цемаха в список на обмен. При этом прокуратура Нидерландов просила не выдавать его Москве.
7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев — 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.
Российской стороне также были переданы, по предварительной информации, 35 человек, в том числе Цемах.