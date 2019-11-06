Путин не поедет к Макрону на торжества по случаю окончания Первой мировой

Президент России Владимир Путин не планирует ехать в Париж 11 ноября на мероприятия, связанные с очередной годовщиной окончания Первой мировой войны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Нет, у президента нет таких планов», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли в планах Путина поездка в Париж на торжествапо случаю окончания Первой мировой войны.



Ранее в Кремле сочли преждевременным говорить о проведении саммита в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) до конца года.



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