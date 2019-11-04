Первый экзамен Зеленского в «нормандском формате»

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Подписание «формулы Штайнмайера» и начавшееся разведение вооруженных сил и средств в Золотом — главные требования для встречи лидеров «нормандской четверки» — Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Формат — Украина — РФ — Франция — Германия — не собирался face to face чуть более трех лет. Для президента Зеленского это также станет первой встречей с Путиным.



Последний раз «нормандская четверка» собиралась в октябре 2016 года. Переговорам, в которых от Украины и Франции участвовали еще Петр Порошенко и Франсуа Олланд, предшествовала договоренность Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о начале отвода войск на трех пилотных участках — Станице Луганской, Золотом в Луганской области и Петровском Донецкой области. Позиции удалось развести только в Станице Луганской и только спустя 2,5 года, что открыло путь к строительству моста. 1 ноября завершилось разведение в Золотом, а 8-го — ожидается начало отвода на последнем пилотном участке.



Спустя 3 года Москва отказывается от проведения нового саммита без выполнения договоренностей трехлетней давности. Пресс-секретарь Путина сообщил о приостановке подготовки к переговорам.



Темы для встречи «четверки» за 4 года существования формата не исчерпываются — закон об «особом статусе» Донбасса, амнистия, выборы, обмен пленными и формат миссии (ООН/ОБСЕ). Будущий саммит важен для того, чтобы договориться окончательно по «формуле Штайнмайера» и утвердить «дорожную карту». В этот раз стороны поднимут вопрос и транзита российского газа через Украину в ЕС.

«Дорожная карта» — еще один пункт соглашений от берлинского саммита — так и не была до конца разработана, а после избрания нового президента и парламента в Офисе Зеленского анонсировали собственную «дорожную карту» прекращения огня и обмена пленными. Офис президента засекретил содержание документа. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, «карту» должны еще согласовать европейские партнеры Украины в рамках «нормандского формата».



«Для Украины важны сейчас две позиции: нужно принимать новый закон об "особом статусе". Поэтому нужны наши украинские предложения по этому закону и их нужно согласовывать в этом формате», — отмечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.



«Второе, это закон по амнистии: как ее проводить. Можно говорить, что амнистии не подлежат те, у кого кровь на руках, но нужно четко отделить тех, кто подлежит амнистии от тех, кто примеру, будут проходить спецпроверку. Такие детали должны быть вписаны в закон», — продолжает политолог.



Сразу после избрания Зеленский декларировал стремление к быстрым шагам по урегулированию ситуации на Донбассе. Первые переговоры в Минске с участием новой украинской делегации в ТКГ хоть и со старыми участниками показали свою результативность в Станице, где уже в июле состоялось разведение сил.



Тем временем в Кремле не собираются обсуждать подготовку к саммиту «нормандской четверки» без выполнения остальной части рамочного соглашения. Три года Москва демонстрировала нежелание встречаться без «тщательной подготовки», чем тормозила переговорный процесс. Сейчас же в Москве заняли выжидательную позицию, что выражено в словах замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко: «Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов».



Как считает директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, после разведения войск в Станице Луганской и освобождения политзаключенных и моряков президент верит в возможность договориться с Путиным.



«У Зеленского много ставят на этот саммит. Они понимают, что без дальнейших новых решений по выполнению "Минска" вряд ли удастся сдвинуться с мертвой точки. Зеленский для себя сделал вывод, что плохих последствий от согласия на "формулу Штайнмайера" нет. Москва играет на терпеливости Зеленского, это тактика Путина», — говорит политолог.



По мнению Фесенко, Зеленский не пойдет на уступки перед Москвой, которая отрицает свою причастность к конфликту и пытается вынудить Киев к прямым переговорам с сепаратистами. Ярче всех с такой риторикой в украинской политике выступает политическая сила кума президента РФ Виктора Медведчука, набравшая на парламентских выборах 13% голосов (второе место).



«"Формула Штайнмайера" подписывалась в форме отдельных писем. Украинская делегация отказалась подписывать совместное соглашение, хотя насколько я знаю, Москва на этом настаивала», — отмечает Фесенко.

Для Украины важно, чтобы саммит состоялся не позднее середины декабря, отмечает Вадим Карасев.



«В Европе начинается подготовка к Рождеству, у нас — к Новому году. Если саммит не состоится до начала декабря, то затем будет перерыв на 3 месяца и он сможет собраться в середине февраля. Это большой разрыв по времени», — говорит он.



Как считает политический аналитик, соучредитель консалтингового агентства «Киевстратпро» Андрей Бузаров, единственной преградой для встречи «четверки» может стать позиция РФ. Хотя, подчеркивает он, такое развитие событий не усматривается ввиду заинтересованности сторон во встрече. По его словам, эта встреча станет «экзаменом» для всего состояния украинско-российских отношений.



«Я думаю саммит будет позитивным: продолжение разведения войск, это, во-первых, возможно будет внесена ясность по обмену пленными. Не исключаю, что в секретном режиме будут наработаны положения будущего закона об особенностях местного самоуправления, по выборам на Донбассе», — заявил политолог.



Еще одна тема, которую могут поднять на саммите — снятие запрета на перемещение грузов через линию соприкосновения, больше известное как экономическая блокада, хотя украинские политики предпочитают не использовать этот термин. Запрет был введен в марте 2017-го после начала торговой блокады, объявленной ветеранами АТО, и последовавшего за ней захвата «Донбасс Арены» и промышленных объектов боевиками «Л-ДНР».