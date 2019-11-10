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Сивохо усомнился в результатах опроса в ОРДЛО. В «Слуге народа» считают, что их надо учитывать

10 ноября 2019, 12:36

Сивохо усомнился в результатах опроса в ОРДЛО. В «Слуге народа» считают, что их надо учитывать

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил сомнение относительно объективности результатов недавно обнародованного соцопроса, проведенного на неподконтрольной части Донбасса.

На своей странице в Facebook Сивохо заявил, что опрос проводился не иначе, как дистанционно или по согласию группировок «ДНР» и «ЛНР», а значит его данные были отредактированы.

«Все, кто в теме, знают, что опрос face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться затем с МГБ непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, или оно было согласовано с властями так называемых ЛДНР, а следовательно — отредактировано в нужном ключе», — написал Сивохо.

Речь идет о совместном социологическом исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели», проведенного при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Авторы исследования уверяют, что оно проводилось путем личного интервью (face-to-face) среди 1606 респондентов.

В свою очередь депутат Верховной Рады от партии «Слуга Народа» Никита Потураев считает, что результаты исследования все же следует учитывать, но с определенными нюансами. «Любая информация, которую мы получаем с оккупированных территорий, не может восприниматься как 100% достоверная, но у нас есть и другие источники информации — эти цифры [исследования "Зеркала недели"] можно считать более-менее репрезентативными», — сказал Потураев в кулуарах съезда партии «Слуга народа».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что в оккупации невозможно провести «контрольный замер». «Поэтому мы не знаем, что в середине этих цифр. Я не спешил бы делать пессимистические выводы, но, конечно эти цифры нужно учитывать при построении информационной политики», — добавил Потураев.

Он также подчеркнул, что жители неподконтрольных территорий уже пять лет подвергаются пропаганде российских и сепаратистских СМИ.

В частности, в соцопросе утверждается, что 76% жителей неподконтрольной территории Донбасса считают, что в регионе происходит внутриукраинский конфликт, а треть жителей считают выгодной интеграцию с Россией.

ТЕМЫ

Люди
Сергей Сивохо Никита Потураев
Организации
Слуга народа
Прочее
реинтеграция

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