Суд арестовал одного из подозреваемых в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ

Печерский районный суд Киева арестовал генерал-майора, начальника Главного управления Министерства обороны, подозреваемого в закупке 11 тысячи некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.



Подозреваемый может выйти на свободу, если внесет установленный судом залог в размере 76 млн гривен.



На сегодня в уголовном производстве фигурируют пятеро должностных лиц Минобороны. По словам Трубы, в дальнейшем их число вырастет.



«Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех — их будет больше», — написал он в Telegram.



По версии Гследствия, пятеро чиновников Минобороны знали о несоответствии бронежилетов техническим требованиям, однако дали указание максимально быстро принять партию бронежилетов и провести расчеты. Позже им стало известно, что бронежилет при намокания пробивается насквозь.



Подозрения получили генерал-майор, начальник Главного управления Минобороны, его два заместителя и двое руководителей отделов Главного управления Минобороны.