Глава фракции «Слуга народа» заявил о желании уйти от «кабальных» Минских соглашений

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» необходима Украине для того, чтобы уйти от «кабальных» Минских соглашений. Об этом он сказал в интервью Liga.net.



«Чтобы уйти от Минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат», — ответил Арахамия на вопрос, зачем нужна встреча с президентом России Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».



Он полагает, что изначально Россия не верила, что Минские договоренности можно будет выполнить. «Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее [России] не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно», — добавил Арахамия.



Политик считает, что на смену минскому формату должен прийти «другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины». В то же время глава фракции «Слуга народа» отмечает, что у новой власти нет времени, чтобы «накапливать ресурс» для усиления переговорной позиции, потому что электорат «просил двигаться в сторону мира».



В воскресенье Арахамия заявил, что выход Украины из Минских соглашений повлечет отмену санкций против России.