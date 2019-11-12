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Арахамия больше не хочет комментировать Минские соглашения, чтобы «не помешать»

12 ноября 2019, 14:14

Арахамия больше не хочет комментировать Минские соглашения, чтобы «не помешать»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отказался уточнить свою позицию касательно Минских соглашений.

«Не хотим сейчас мешать работе переговорной группе. Вы значете, что это тяжелые переговоры. Поэтому просто не будем ничего комментировать, чтобы случайно не остановить этот процесс или помешать ему», — сказал он в кулуарах парламента.

Так он ответил на вопрос, означает ли его предыдущее заявление желание украинской власти изменить Минские соглашения.

Ранее в интервью Liga.net Арахамия заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» нужна Украине для того, чтобы уйти от «кабальных» Минских договоренностей.

ТЕМЫ

Люди
Давид Арахамия
Организации
Слуга народа
Прочее
Минские соглашения

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