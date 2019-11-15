Взрывы на складах в Балаклее: двое военных погибли, пятеро ранены

На территории военных складов в Балаклее (Харьковская область) сегодня около 14:30 прогремели взрывы. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, во время планового уничтожение боеприпасов прозвучало около 20 взрывов.



Позже генштаб сообщил о двух погибших военнослужащих. Также были ранены пятеро военных, которых госпитализировали.



В ведомстве сообщили, что военные саперы проводили утилизацию боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Подчеркивается, что работы велись «с учетом всех мер безопасности» в специальном котловане.



Генштаб сообщает, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.



Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в эфире телеканала «Наш» отметил, что пока непонятно, почему во время плановых работ произошла трагедия.



В Генштабе подчеркивают, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. «Хранилища боеприпасов в безопасности», — отмечается в сообщении.



Для обеспечения безопасности утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части. В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов, отметили в Генштабе.



Местные жители в соцсетях распространили видео пожара и взрывов на территории военных складов.











23 марта 2017 года в Балаклее ночью произошел пожар, который привел к взрывам на складе боеприпасов. В результате тех событий погибли два человека, один был ранен, 345 домов были повреждены.