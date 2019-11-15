Взрывы в Балаклее: уже известно о пяти пострадавших военных

В результате взрывов во время плановой утилизации боеприпасов на арсенале в Балаклее пострадали пять военных, еще двое - погибли. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба.



Уточняется, что в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения: двое военнослужащих-саперов погибли; пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения: один - в тяжелом состоянии; один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести.



В Генштабе также отмечают, что никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано. Местным жителям ничего не угрожает, хранилища боеприпасов в безопасности, подчеркивают в ведомстве.

Сегодня на территории военных складов в Балаклее около 14:30 прогремели взрывы. Как сообщили в Генштабе, военные саперы проводили утилизацию боеприпасов.