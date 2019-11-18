Кремль подтвердил подготовку к саммиту «нормандской четверки» на 9 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», — сказал Песков журналистам.



Пресс-секретарь Путин воздержался от прогнозов от саммита: «Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная».



«Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», — добавил он.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что участники «нормандского формата» согласовали дату встречи лидеров на 9 декабря в Париже. В Кремле не подтверждали дату.

По информации источников «Коммерсанта» в российских госструктурах, на саммите будет обсуждаться «особый статус», вопросы безопасности, амнистии и выборов.