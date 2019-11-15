«Коммерсант» опубликовал возможную повестку «нормандской» встречи

На саммите «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий, подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в российских госструктурах.



Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.



Помимо этого, в политический блок вопросов войдет «модальность проведения выборов», но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.



В рамках экономического блока, как сообщают источники издания, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с «ДНР» и «ЛНР», чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.