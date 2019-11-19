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Министр энергетики назвал неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

19 ноября 2019, 09:48

Министр энергетики назвал неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

Предложение российского «Газпрома», которое поступило в адрес «Нафтогаза Украины» о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым для Украины. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

При этом министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год.

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