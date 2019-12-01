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Министр: Украинский канал вещания для Донецка и Луганска будет запущен в феврале

01 декабря 2019, 10:04

Министр: Украинский канал вещания для Донецка и Луганска будет запущен в феврале

В министерстве культуры, молодежи и спорта рассчитывают, что украинский телеканал для жителей неподконтрольных территорий Донбасса будет запущен в феврале 2020 года. Об этом заявил глава министерства Владимир Бородянский в интервью «Зеркалу недели».

По словам министра, этот канал будет вещать как на русском, так и на украинском языке.

«Наша задача делать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, которые живут на этой территории, диалог – в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», - сказал Бородянский.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта высказал уверенность в том, что украинский государственный телеканал для неподконтрольных территорий сможет конкурировать с российскими вещателями.

По словам Бородянского, бюджет UATV составляет примерно 440 миллионов гривен.

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