Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании «ДНР»

Автомобиль Range Rover, расстрелянный накануне в центре Киева, принадлежит фирме «ДонУкрПроектНИИ», фигурирующей в уголовном производстве о возможном финансировании терроризма на Донбассе. Как сообщает «Следствие.Инфо», об этом следует из реестра судебных решений и декларации депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.



Соболев арендовал Range Rover 2013 года выпуска у «ДонУкрПроектНИИ».



Двое источников издания в правоохранительных органах подтвердили, что 1 декабря в центре Киева расстреляли именно этот автомобиль.



Фирма «ДонУкрПроектНИИ» ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.



По данным следствия, «ДонУкрПроектНИИ» и ряд других фирм, с которыми в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса на подконтрольной боевикам территории Донбасса.



В судебных решениях отмечается, что с февраля 2006-го по январь 2017 года эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн гривен.



Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов «Обжора». Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007 года. «Обжора» продолжила работать даже после перехода части Донецкой области под контроль группировки «ДНР».



Автомобиль Range Rover расстреляли на пересечении улиц Тарасовская и Льва Толстого вечером 1 декабря, в результате чего погиб трехлетний ребенок. Как заявили в полиции, «целились в гражданина С.», а попали в мальчика. Он скончался по дороге в больницу.



Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство».