В Киеве расстреляли Range Rover основателя первой сети донецких супермаркетов. Погиб его сын

В центре Киев неизвестный расстрелял автомобиль Range Rover, погиб ребенок, который находился в салоне машины. Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что трехлетний мальчик скончался в карете скрой помощи по дороге в больницу.
Инцидент произошел на пересечении улиц Тарасовская и Льва Толстого около 17:15. Полиция ввела оперативный план «Сирена» по розыску преступников на машине Lexus.
За рулем внедорожника находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Погиб его сын. Это сам Соболев подтвердил ТСН.
Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство».
Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».
Сейчас Соболев является депутатом Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владельцем столичного ресторана «Марио».
В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.