В Киеве расстреляли Range Rover основателя первой сети донецких супермаркетов. Погиб его сын

Фото: «Информатор»

В центре Киев неизвестный расстрелял автомобиль Range Rover, погиб ребенок, который находился в салоне машины. Об этом сообщает полиция Киева.



Отмечается, что трехлетний мальчик скончался в карете скрой помощи по дороге в больницу.



Инцидент произошел на пересечении улиц Тарасовская и Льва Толстого около 17:15. Полиция ввела оперативный план «Сирена» по розыску преступников на машине Lexus.



За рулем внедорожника находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Погиб его сын. Это сам Соболев подтвердил ТСН.



Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство».

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».



Сейчас Соболев является депутатом Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владельцем столичного ресторана «Марио».



В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.