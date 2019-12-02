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«Правый сектор» отрицает причастность к нападению на Соболева

02 декабря 2019, 17:18

«Правый сектор» отрицает причастность к нападению на Соболева

«Правый сектор» отрицает причастность к нападению на депутата Киевского областного совета основателя первой сети донецких супермаркетов Вячеслава Соболева. Заявление обнародовано на странице ПС в Facebook.

«По сообщениям некоторых СМИ подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правого сектора", потому подчинялись заместителю командующего УДА так называемом комбату "Червень" (Андрей Гергерт). НОД [национально-освободительного движение] ПС раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору», - говорится в заявлении.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.

Этот Range Rover принадлежит фирме, которая является фигурантом дела о финансировании группировки «ДНР».

Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».

Сейчас Соболев является депутатом Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владельцем столичного ресторана «Марио».

В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.

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