«Газпром»: Киев требует высокую цену за транзит газа в ЕС

Предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года превышают те, по которым стороны работают сейчас. Об этом заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор», — сказал он.



«Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», — отметил Миллер.



Ранее украинская сторона неоднократно подчеркивала, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.